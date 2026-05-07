Nueva piscina de San Ramón desata críticas por presunta violación a la Ley 7600

La piscina, situada en el Polideportivo de San Ramón de Alajuela, fue inaugurada en pasado 14 de abril.

Parece que, para la Municipalidad de San Ramón, el Icoder y el Ministerio de Salud, no existe la Ley 7600, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, o simplemente no se toma en cuenta al momento de diseñar, aprobar y otorgar permisos de construcción y funcionamiento de obras públicas, especialmente cuando de por medio hay interés político por inaugurarlas.

En la nueva piscina del Complejo Polideportivo de San Ramón de Alajuela, recientemente inaugurada con bombos y platillos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, no existe un área de vestidor exclusiva para uso familiar o para personas con discapacidad que requieren asistencia de un acompañante. Lo único disponible son cubículos ubicados dentro de los vestidores generales para hombres o mujeres, pensados para personas con discapacidad que no necesitan apoyo de terceros.

Supongamos, por ejemplo, el caso de una adolescente de unos 15 años, usuaria de silla de ruedas, que llega acompañada de su padre y necesita asistencia para vestirse antes de ingresar a la piscina. ¿A cuál vestidor deberían ingresar ambos: al de hombres o al de mujeres?

En cualquiera de los dos casos, podrían verse comprometidas tanto la integridad y privacidad de la menor y su acompañante como las del resto de usuarios. Se generan situaciones incómodas que incluso podrían dar pie a percepciones de invasión de intimidad o acoso.

Este tipo de situaciones no pueden minimizarse ni reducirse al argumento de que son “casos relativos” o que dependen de la “percepción” de los usuarios, como me lo expresó personal de la Municipalidad de San Ramón cuando presenté personalmente la queja por la falta de accesibilidad tras conocer las instalaciones.

Ya basta de tanta negligencia por parte de la Municipalidad de San Ramón, el Ministerio de Salud, el Icoder y otras instituciones públicas que, desde hace años, conocen la existencia de la Ley 7600 y de otras normativas que garantizan la accesibilidad y la inclusión para todas las personas en Costa Rica.

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Luis Adrián Morales Oliverio, San Ramón de Alajuela