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Nueva piscina de San Ramón desata críticas por presunta violación a la Ley 7600

La falta de vestidores familiares margina a personas con discapacidad que necesiten asistencia para vestirse antes o después de usar la piscina, denuncia usuario

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Por Luis Adrián Morales Oliverio
Piscina nueva en San Ramón de Alajuela, abril 2026
La piscina, situada en el Polideportivo de San Ramón de Alajuela, fue inaugurada en pasado 14 de abril. (Foto cortesía/Foto cortesía)







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