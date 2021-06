Asimilar la muerte toma tiempo y esfuerzo, requiere estar dispuestos a no retroceder, no obstante la ineludible verdad de que la vida no tiene pérdidas. Para la psiquiatra experta en el tema de la muerte Elisabeth Kübler-Ross, las personas que han conocido el sufrimiento y la pérdida tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que las llena de compasión y humildad; han aprendido a salir de las profundidades, comprenden que no se trata de «superar» la pérdida, sino de sanarla y reconstruir alrededor de ella.