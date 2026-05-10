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Nos tratan como a marionetas

Malintencionados titiriteros que con solo un movimiento de muñeca nos dividen, nos hacen vernos como enemigos, abren la caja de Pandora de los odios y la violencia

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Por José David Guevara Muñoz
Marionetas, títeres, manipulación de personas, odio, violencia; manos nos mueven con hilos de marioneta
Perversos titiriteros han convertido a nuestra querida Costa Rica en un teatrino donde cada día crean nuevos adversarios y los lanzan a un mercado de consumidores del odio que compran a ciegas. (José David Guevara/Cortesía:)







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José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

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