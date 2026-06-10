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‘No tengáis miedo del matrimonio y de formar familia’, dijo el Papa en España: ¿vale la pena casarse?

Las palabras del Papa no son una invitación ingenua a ignorar los desafíos de nuestro tiempo. Son un llamado a recuperar la confianza en una de las instituciones más valiosas que ha conocido la humanidad

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Por Alex Solís F.
Visita del papa León XIV a España, foto del 7 de junio 2026
El papa León XIV se encuentra en visita en España desde el pasado 6 de junio. (Shutterstock/Foto)







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