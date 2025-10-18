Foros

¿Quién puede sacar la carreta del atolladero?

Necesitamos un gran facilitador, alguien que entienda que las soluciones no vendrán de él, sino a través de él. Alguien que comprenda que solo con más democracia, diálogo y concertación, podremos resolver estos enormes desafíos

EscucharEscuchar
Por Alberto Ulloa Castro
Rueda atascada, carreta atorada, carreta en el atolladero, llanta atascada
La solución a este desafío complejo y sistémico no está en la cabeza de una sola persona. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alberto Ulloa Castroelecciones 2026próximo presidentefacilitadordiálogodiscusióndemocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.