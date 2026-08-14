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Ninguna victoria política vale poner en riesgo nuestra democracia, dice rector de UCR

Cuando los adversarios dejan de verse como interlocutores y pasan a ser considerados enemigos, la democracia comienza a perder uno de sus fundamentos esenciales: la convivencia. Costa Rica no puede permitirse ese camino

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Por Carlos Araya Leandro
Bandera de Costa Rica con alambre de púas encima
El rector de la UCR alerta sobre el momento que vive el país: uno en el que la confrontación política ha llevado al desconocimiento de las competencias constitucionales de los órganos del Estado. (Shutterstock/Imagen)







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