Foros

Ni se compra ni se vende… y tampoco se regala

La niñez necesita y merece respeto, no ‘cariñito’ disfrazado de obtuso y falso paternalismo. Necesita ser vista como protagonista de su propia historia, no como objeto de discursos que la invisibilizan

EscucharEscuchar
Por Inés Revuelta Sánchez
25 Julio 200 años de Anexión de Nicoya
Las polémicas palabras del presidente fueron pronunciadas en Guanacaste, durante la conmemoración de los 201 años de la Anexión del Partido de Nicoya. Fotografía con fines ilustrativos (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo Chavesniñezregálemela y se la devuelvo cuando se gradúe de la universidaddiscursos populistas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.