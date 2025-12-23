Foros

Ni burlas ni insultos: ama de casa alza la voz contra el deterioro del lenguaje político

La libertad es, sin duda, nuestro bien más preciado, pero su columna vertebral es el respeto mutuo. Luchar por un país mejor no significa aplastar al que piensa distinto, sino tener la valentía de construir puentes donde otros insisten en levantar muros

Por María José Alpízar Paniagua
Violencia política, discursos de odio, insultos, ataques, ofensas, agresiones, agresión
La burla no es un argumento, el menosprecio no es liderazgo y la amenaza jamás será autoridad.







