Foros

Navidad: correr para comprar, para cumplir, para no decepcionar...

Vivimos rodeados de estímulos que nos prometen felicidad en cajas envueltas: ‘Si comprás, pertenecés’. Pero la abundancia humana no funciona así. La abundancia real no se envuelve. No se paga. No se exhibe. Se vive

EscucharEscuchar
Por Allan Rivera Benavides
Prisa, compras, consumismo en Navidad, regalos, gastos
Durante años, hemos confundido la Navidad con una carrera. (Shutterstock/Imagen:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Navidadconsumismoruidoluces

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.