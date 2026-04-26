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Nadie llega solo: el papel clave de los mentores en la vida profesional

El esfuerzo y otras variables cuentan, pero sin la conversación humeante de media mañana, en ausencia de la regañada amigable cuando se mete la pata, las cosas se pondrían muy cuesta arriba

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Por Ricardo Millán González
Obra El siete vidas: Momento en que se define la portada del Manual de Exploración y Semiología Psiquiátrica, en el taller del Dr. Walter Herrera Amighetti
Obra 'El siete vidas': momento en que se define la portada del 'Manual de Exploración y Semiología Psiquiátrica', en el taller del doctor Walter Herrera Amighetti. (Ricardo Millán/Cortesía)







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Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

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