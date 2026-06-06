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Nadie debería envejecer en soledad

Debemos construir una cultura nacional donde el adulto mayor sea visto con respeto, paciencia y gratitud, y no como una carga

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Por Jaime Morera Monge
Cuidadores, personas cuidadoras, adultos mayores, solidaridad, empatía
En numerosos hogares, el cuidado recae sobre familiares que, aunque tienen buena voluntad, muchas veces no poseen capacitación ni apoyo suficiente para atender bien a un adulto mayor dependiente. (Shutterstock/Foto)







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