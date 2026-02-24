Foros

Múnich y el fin del orden liberal: ¿sobrevivirá la OTAN a la era Trump?

La pregunta que queda tras el foro es si existen bases firmes para refundar el diálogo transatlántico en un escenario posliberal, mientras la administración Trump favorece un orden iliberal

Por Carlos Murillo Zamora
Marco Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que Washington quiere fortalecer la alianza con Europa y pidió una relación “revitalizada” entre ambos lados del Atlántico.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que Washington quiere fortalecer la alianza con Europa y pidió una relación “revitalizada” entre ambos lados del Atlántico. (ALEX BRANDON/AFP)







