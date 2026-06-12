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Mundial 2026: los riesgos que miles de aficionados están ignorando

Los casos de violencia doméstica suelen aumentar hasta un 30% durante temporadas futbolísticas, sobre todo cuando se combinan alcohol, estrés, frustración y problemas de convivencia

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Por Robinson Rodríguez Herrera
Cerveza, bocadillos para picar y botellita de alcohol en gel sobre cancha de fútbol
La higiene de las manos y de los alimentos que se consuman también merece especial atención. (Shutterstock/Imagen)







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