Mujeres, urnas y dignidad

A todas las mujeres que impulsaron transformaciones, que cuestionaron parámetros establecidos y que hemos ampliado los márgenes de lo posible: gracias

Por Carolina Palma
Película Siempre nos quedará mañana, filme italiano de 2023
Delia, la protagonista de la película, acude en secreto a las urnas para votar en el referéndum sobre la república y elegir a la Asamblea Constituyente en junio de 1946. Fue la primera elección italiana en que las mujeres pudieron votar. (La Nación/La Nación)







