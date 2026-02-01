Foros

Mujeres: un voto sin miedo ni descalificación

Este 1.º de febrero, votaremos con los pies en la tierra, la cabeza clara y el corazón firme. Sin olvidar que Costa Rica necesita seguridad, sí, pero una seguridad que no sacrifique la democracia. Necesita liderazgo, sí, pero con humanidad

Por Ana Lucía Delgado Orozco
Mujer cuyo rostro no se ve sostiene bandera de Costa Rica
Las mujeres sabemos que la autoridad verdadera no grita, sino que resuelve. El liderazgo real no humilla y que gobernar no es imponer carácter, sino tomar decisiones con responsabilidad humana. (Shutterstock/Imagen)







