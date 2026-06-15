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Muertes en carretera: la emergencia que el país aprendió a ignorar

La pregunta que deberíamos hacernos no es solo cómo llegamos más rápido, sino cómo llegamos vivos. No solo cómo reducimos presas, sino cómo reducimos riesgos. No solo cómo movemos más vehículos, sino cómo protegemos mejor a las personas

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Por Alberto Barquero Espinoza
Carro destruido tras accidente vial. Choque, colisión, carro golpeado, carrocería dañada, muertes en carretera
Nos molestan las presas. Nos indignan los huecos. Reclamamos por semáforos dañados. Todo eso importa. Pero debería preocuparnos igual o más que en nuestras carreteras se pierdan, cada semana, vidas que pudieron salvarse. (Shutterstock/Foto)







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