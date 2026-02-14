Foros

Muchos resultados desmienten la narrativa del colapso financiero de la Caja

Cuando se afirma con ligereza que la CCSS ‘no cumple metas’ o ‘no tiene rumbo’, se ignora deliberadamente un nutrido conjunto de cifras, logros y proyectos

EscucharEscuchar
Por Francisco González Jinesta
12/04/2024 San José. Edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social; La Caja; CCSS. Foto: Rafael Pacheco Granados
Edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSCaja Costarricense de Seguro SocialJunta Directiva de la CCSSlistas de espera

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.