Foros

Morir con dignidad: aquello de lo que hablamos

En medio de esa normalidad tan ordinaria me fui haciendo viejo, siempre ajeno a los hospitales, a las clínicas, a las ferias de salud, a todo eso que llaman atención primaria y medicina preventiva

EscucharEscuchar
Por Ricardo Millán González
Cama y luz distante en sombras
Uno no sabe cuál será el día, por más que de cerca se escuchen pasos de animal grande. (Imagen elaborada con IA / Cortesía de Ricardo Millán/Imagen elaborada con IA / Cortesía de Ricardo Millán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
muerteLetra LibreRicardo Millán
Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.