Foros

Ministro Tovar cita dos únicas opciones ante nuevo orden comercial global: adaptarse o quedarse atrás

El Gobierno de la República emprendió una clara estrategia: llevar más Costa Rica al mundo y traer más mundo a Costa Rica, aprendiendo de las experiencias más dolorosas y anticipándonos a potenciales nuevas disrupciones

EscucharEscuchar
Por Manuel Tovar
Bandera de Costa Rica sobre contenedor, exportaciones costarricenses, comercio exterior
El jerarca de Comercio Exterior sostiene que Costa Rica debe adaptar su política comercial al nuevo panorama internacional. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manuel TovarComexpolítica comercial de Costa Rica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.