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Milagros políticos S. A.: garantía de fracaso, entrega inmediata

El Diccionario de la Real Academia define la palabra arbitrista como ‘persona que propone soluciones o proyectos quiméricos, especialmente en el ámbito de la política y la economía’

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Por Íñigo Lejarza
Montesinos
Ya sabemos que no hay problemas ‘fáciles’ de resolver. Ya sabemos que no hay profetas, ni mesías, ni ‘salvalotodos’ que nos saquen, mágicamente, las castañas del fuego. (Íñigo Lejarza/Cortesía)







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Íñigo LejarzaLetra Librepopulismoarbitrista

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