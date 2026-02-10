Foros

Miami, la segunda ciudad de Estados Unidos con más congestión de tráfico

La consecuencia de la lejanía entre la vivienda y el trabajo es un movimiento abrumador de automóviles que provoca el colapso de las autopistas en las horas pico

Por Andrés Hernández Alende
Congestión vial en calle céntrica de Miami, Estados Unidos
La subida del costo de la vivienda en las zonas céntricas consolidó una tendencia que ya ocurría desde hacía tiempo: vivir cerca del trabajo en Miami se ha vuelto un lujo reservado para unos pocos. (Shutterstock/Foto)







Miamicongestión vial en Miamitráfico en Miami

