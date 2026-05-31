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Mi historia oficial de un golpe de cruda realidad

Me sentí como Adán y Eva, quienes luego de probar las delicias del Edén, fueron expulsados del paraíso

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Por José David Guevara Muñoz
Norma Aleandro, argentina, protagonista del filme La historia oficial, ganadora en 1986 del Óscar a la mejor película extranjera. Mejor Actriz en los festivales de Cannes, Cóndor de Plata, Cartagena de Indias y en los Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York
La argentina Norma Aleandro, actriz en las películas "El hijo de la novia", "La historia oficial" y "La tregua". (Cortesía: José David Guevara/Fotocomposición)







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José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

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