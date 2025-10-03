Foros

Mi primer encuentro con Azulito, personaje josefino de las décadas 60 y 70

Algunos decían que había sido un pianista sancarleño cuya locura nació de un desengaño amoroso. Otros afirmaban que fue un seminarista que no pudo concluir sus estudios sacerdotales y la frustración lo llevó a perder la razón

Por Fernando Gutiérrez
Azulito, personaje urbano de San José en décadas 60 y 70
La mayor parte de los josefinos de aquella época conocían a este singular personaje urbano. (Imagen creada con IA/Imagen creada con IA)







