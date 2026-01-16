Foros

Mi carta a destiempo a Santa (porque los milagros existen y en Costa Rica nos urge uno)

Lo de Laura en el debate no fue un tropiezo: fue un tutorial en vivo de cómo convertir minutos de pantalla en una fábrica de memes

EscucharEscuchar
Por Álvaro Apestegui Gurdián
Candidata Laura Fernández y Santa Claus
Composición ilustrativa editada con inteligencia artificial. Fotografía original de John Durán / La Nación (Imagen ilustrativa generada con IA/Imagen ilustrativa generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro Apestegui Gurdiáncarta a Santa en eneroelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.