Mi primera metida de pata como periodista

‘Aló. ¿José David? Mire, papito, le habla Carmen Granados, lo llamo para darle las gracias porque usted me elevó de nivel con esa publicación, me puso por las nubes. ¡Diay! Ahora resulta que también soy escritora. No se apachurre, que un error lo comete cualquiera’

Por José David Guevara Muñoz
Carmen Naranjo y Carmen Granados
En todas las ocasiones en que debí mencionar a Carmen Naranjo en mi nota, cité, de manera errónea, a la folclorista costarricense Carmen Granados. (Cortesía: José David Guevara/Cortesía: José David Guevara)







José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

