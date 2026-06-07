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Me humilla una vez al mes... y siempre vuelvo

Yo sé que, en cuanto estemos frente a frente, su sonrisita sarcástica será todo un discurso de ‘te lo dije’; ‘te lo advertí’. Por eso, evito al máximo nuestras citas

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Por Ana Coralia Fernández
Mujer con rostro asustado, temeroso
Es bueno tener una amiga franca y honesta, pero a veces sus verdades son auténticas pedradas. (Shutterstock/Ilustración)







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Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

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