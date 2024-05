El presidente Rodrigo Chaves y sus ministros están matando la gallina de los huevos de oro. Estudio y trabajo para salvar tortugas marinas en Costa Rica desde 1978, y he visto cómo un país exportador de café y bananos pasó a ser conocido como una potencia turística, como la Costa Rica Verde.

El gobierno está haciendo de esas palabras una farsa, un ejemplo de lavado de imagen verde.

En 1970, Mario Boza y Álvaro Ugalde, jóvenes idealistas, iniciaron el Sistema de Parques Nacionales, que en la década de los 90 se convirtió en uno de los modelos de áreas protegidas más afamados del mundo.

Por eso hubo una Costa Rica Verde, y por eso empezó el bum del ecoturismo. El sistema nacional de parques y áreas protegidas fue la gallina que puso los huevos de oro. Sin embargo, a medida que florecía el ecoturismo el país daba por sentados sus parques y no logró alimentar a la gallina.

El gobierno tiene la intención no solo de no alimentar a la gallina, sino también de estrangularla. Una gallina muerta no pone huevos. Por ejemplo, en el parque Corcovado hay cuatro estaciones y generalmente uno o dos guardaparques en cada una. ¿Es protección? ¿Sirve a los turistas?

En el Parque Nacional Volcán Arenal, los baños están rotos y no cuentan con guardaparques que guíen o eduquen a los visitantes sobre los senderos y la lava.

Quizá, uno de los mejores ejemplos de la situación sea el Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste. Allí, uno o dos guardaparques por turno deben trabajar de 8 a. m. a 4 p. m., únicamente, en un sitio donde las tortugas ponen sus huevos en la noche.

No hay personal que proteja los nidos ni a las hembras que desovan. No hay nadie que detenga las fogatas en la noche ni los cuadraciclos que circulan por la playa durante el día. ¿Es culpa de los guardaparques? ¡No! Es del gobierno porque no proporciona suficiente personal ni los recursos para que efectúen su trabajo correctamente.

En cambio, la administración impulsa el desarrollo incontrolado donde no hay suficiente agua y no detiene la construcción de casas dentro del parque. Solo la comunidad local y organizaciones no gubernamentales intentan cuidar las tortugas.

El parque Baulas y muchas otras zonas protegidas se han convertido en mamarrachos. Si el gobierno no hace nada para salvar los parques, para salvar a esa gallina especial, se correrá la voz y el ecoturismo se irá a otra parte.

Es triste para Costa Rica que un presidente deshonre la memoria de Mario Boza, Álvaro Ugalde y todos aquellos que trabajaron tan duro a lo largo de los años para salvar la biodiversidad y producir la gallina de los huevos de oro de la prosperidad.

¿Quién defenderá los parques? ¿Dónde están los Marios y Álvaros de hoy? ¿Le importa a alguien? Se me parte el corazón por el parque Baulas y el resto de las áreas protegidas. Pueblo de Costa Rica, son sus parques.

¡Levanten la voz! Alimenten a la gallina. ¡No dejen que mueran los parques! ¡Apoyen a sus guardaparques! ¡Proporcionen los recursos para que los parques sobrevivan! Honren la memoria de Mario Boza y Álvaro Ugalde. Salven su patrimonio y sus medios de vida.

El autor es biólogo, profesor emérito de la Universidad de Drexel.