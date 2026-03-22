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Más furiosos que rápidos

Nos hemos convertido en una versión moderna del Conejo Blanco de Alicia, temerosos de llegar tarde a nuestro propio funeral

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Por Íñigo Lejarza
Conejo blanco caricatura
Lejos de aminorar el paso, dado lo dilatado del viaje, queremos hacer más en menos tiempo, aun cuando dispongamos de más tiempo. (Ilustración elaborada con IA/Ilustración elaborada con IA)







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Letra LibreÍñigo Lejarzapresastiempo librefalta de tiempo

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