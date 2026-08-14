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Más drogas, más ciberdelitos, menos resiliencia: el preocupante mapa que muestra el Índice Global de Crimen Organizado 2025

El crimen organizado se adapta más rápido de lo que los Estados reaccionan; eso siempre ha sido así. La diferencia hoy es que la velocidad de esa adaptación aumentó y los márgenes para reaccionar se estrechan

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Por Tania Molina Rojas
Gran cantidad de billetes de dólares y arma, revólver, sobre ellos. Robo, asalto a banco
Cuando la cooperación global se reduce, las redes ilícitas crecen, y eso no es casualidad, es causalidad documentada. (Shutterstock/Imagen)







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