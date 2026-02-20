Foros

Más coordinación, más vidas: la agenda posible frente al cáncer

Detrás de cada cifra que nutre las estadísticas, hay una historia, una familia y un equipo de salud intentando hacer lo imposible con lo posible

EscucharEscuchar
Por Gabriela Pittis
Cáncer, quimioterapia, vía endovenosa, vía intravenosa, suero, goteo, cama de hospital, paciente, enfermedad
En oncología, “acceso” no significa únicamente que exista una terapia. Significa poder entrar al circuito, confirmar el diagnóstico, llegar al especialista, iniciar el tratamiento y sostenerlo. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cáncer

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.