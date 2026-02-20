Más coordinación, más vidas: la agenda posible frente al cáncer

En oncología, “acceso” no significa únicamente que exista una terapia. Significa poder entrar al circuito, confirmar el diagnóstico, llegar al especialista, iniciar el tratamiento y sostenerlo.

“El conocimiento es un tesoro que no se agota: cuanto más se comparte, más se multiplica”, decía César Milstein, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1984. En cáncer, esa idea cobra un sentido literal. El conocimiento salva vidas cuando se traduce en diagnóstico oportuno, tratamiento a tiempo y decisiones públicas basadas en evidencia, y para que eso suceda, no basta con que la ciencia avance; el sistema también tiene que llegar a tiempo.

Según el Observatorio Global del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en 2022, se estimaron en América Latina y el Caribe alrededor de 1,55 millones de nuevos casos y 749.000 muertes por cáncer. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia y un equipo de salud intentando hacer lo imposible con lo posible. Esa realidad convive con avances clínicos acelerados y con barreras de gestión, financiamiento e infraestructura que ningún actor puede resolver por sí solo.

En ese contexto, la pregunta no es solo qué más podemos hacer, sino qué podemos hacer mejor, juntos. El cáncer no se enfrenta con una única “bala de plata”, sino con una cadena de decisiones que, cuando se coordina, multiplica la posibilidad de llegar a tiempo. En esa cadena, el tiempo importa y cada demora tiene consecuencias.

Una parte importante de los cánceres puede evitarse reduciendo factores de riesgo y fortaleciendo la prevención y el tamizaje. Esto no es un mensaje individualista; es salud pública. Implica atención primaria sólida, vacunación cuando corresponde, programas de detección sostenidos y derivación ágil ante una señal de alarma. Prevenir no es solo decir “hay que cuidarse”; es construir condiciones para que cuidarse sea posible.

Detectar antes tampoco es “hacer más pruebas” por sí mismo. Se trata de asegurar un recorrido claro, rápido y sin interrupciones, porque el diagnóstico temprano pierde valor si el camino se detiene después. Y ahí aparece el siguiente eslabón: asegurar que el acceso sea un recorrido completo.

En oncología, “acceso” no significa únicamente que exista una terapia. Significa poder entrar al circuito, confirmar el diagnóstico, llegar al especialista, iniciar el tratamiento y sostenerlo. En ese trayecto, pesan la capacidad instalada, la disponibilidad de servicios, los tiempos administrativos y la necesidad de priorizar con criterios transparentes y sostenibles.

Aquí, la colaboración es determinante, con evaluación rigurosa de tecnologías, compras más eficientes, cooperación regional para compartir aprendizajes y, cuando aplique, modelos basados en resultados. Puede sonar técnico, pero es profundamente humano, porque, en la práctica, define si una persona llega a tiempo.

Y para que esas decisiones sean justas y efectivas, deben apoyarse en evidencia sólida y local; por eso, la región no puede depender solo de estudios generados fuera. No por preferencia, sino por precisión: nuestros contextos clínicos y capacidades hospitalarias son distintos. De ahí la importancia de fortalecer registros, investigación clínica y estudios de práctica real que permitan adaptar guías y orientar recursos hacia donde generan mayor impacto.

Al mismo tiempo, la innovación salva vidas cuando llega a tiempo; avanzamos hacia terapias más personalizadas y hacia herramientas, incluida la inteligencia artificial, que pueden apoyar el diagnóstico y estimar riesgos. Innovar no es solo incorporar lo nuevo, sino garantizar que lo nuevo pueda usarse bien, donde haga falta y cuando haga falta, acompañado de educación médica continua y mecanismos que faciliten su implementación en la práctica cotidiana.

También hay una inversión silenciosa que rinde a largo plazo: el talento joven. Cuando un residente de Oncología aprende a investigar, preguntar y medir con rigor, el sistema gana capacidad que se multiplica. Por eso, son valiosas las iniciativas regionales que impulsan formación e investigación desde etapas tempranas, como el Desafío Científico Regional, que conecta a residentes de distintos países y fortalece redes de buenas prácticas. Porque cuando los equipos se conectan, el aprendizaje se acelera. Y cuando el aprendizaje se acelera, las brechas disminuyen.

Lo que falta no es esperanza, es coordinación. Se trata de ordenar lo que ya sabemos que funciona y sostenerlo en el tiempo, prevenir y detectar antes, tratar con oportunidad y continuidad, producir evidencia local y asegurar cuidados paliativos y control del dolor como estándar de calidad, porque no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor.

Milstein tenía razón: el conocimiento se multiplica cuando se comparte. En cáncer, esa multiplicación ocurre cuando el conocimiento se convierte en acción coordinada. La innovación seguirá avanzando y el desafío es que la región avance con ella, para que ese progreso llegue a más personas de manera oportuna y sostenible.

Gabriela Pittis es doctora en Biología Molecular y líder del Área de Oncología de Adium Latinoamérica.