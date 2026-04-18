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El poder incómodo de un abrazo en tiempos de desconfianza

En el gimnasio del colegio estaban reunidos todos esos jóvenes, con un inusual permiso para demostrar afecto por otros, en pleno 2026 y en Costa Rica

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Por Rodolfo González Ulloa
Jóvenes de espaldas abrazados, abrazos, amistad, juventud
¡Qué falta nos hace volver a abrazarnos! (Shutterstock/Foto)







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Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

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