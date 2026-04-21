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Manejar en Alajuela: sufrir por los ‘muertos’ y rezar por la suspensión

El problema no es el control de velocidad, que sin duda es necesario, sino la ausencia total de criterios técnicos y de supervisión

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Por Liliana Mejía Botero
La pregunta es simple: ¿quién supervisa que los reductores de velocidad se construyan bajo normas mínimas de seguridad vial? Porque da la impresión de que hasta las calles han sido tomadas por la improvisación. (Mayela López)







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