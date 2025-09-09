Foros

Mami Nelly, la abuelita que enseñó a todos los niños de la familia a dibujar una paloma

Mami Nelly murió el 9 de setiembre de 2019, un Día del Niño. Tan cruel como poético. La infancia entera la llamó de vuelta. Ese día, el mismo que tantas veces celebró con nosotros, se convirtió en nuestro último encuentro

Por Marinelly Montoya Vásquez
Dibujo de una paloma, dibujar una paloma a mano alzada
A todos los niños de la familia nos enseñó a dibujar una paloma. Viéndolo hoy, no era solo un dibujo; era un acto simbólico. En cada ala enseñada, nos estaba diciendo que teníamos derecho a volar. (Composición hecha a partir del dibujo escaneado de una paloma hecha por mami Nelly). (Marinelly Montoya V./Foto cortesía:)







