Lucro y revictimización: el femicidio de María Luisa Cedeño

El problema no es solo que un hombre acusado de este femicidio sea prófugo fuera del país con un juicio pendiente, o que publique sobre un hecho del cual se le acusa usando incluso fotos de la víctima. Es también que se apropie de la historia de esta y que lucre con ello

Por Larissa Arroyo Navarrete
María Luisa Cedeño Quesada, anestesióloga asesinada en hotel en Quepos. Foto tomada de Facebook.
María Luisa Cedeño Quesada, médica anestesióloga asesinada en un hotel en Quepos, en julio de 2020. Foto tomada de Facebook







