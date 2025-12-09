Foros

Los tropiezos del sistema ERP/SAP y la necesaria modernización de la CCSS

En el debate público en torno a este proyecto es importante no perder la perspectiva: no estamos ante un fracaso, sino ante un cambio estructural impostergable

EscucharEscuchar
Por Francisco González Jinesta
Crisis en la CCSS por sistema ERP/SAP
Hoy se habla de problemas de integración, dificultades operativas e insuficiente entrenamiento que llevaron a atrasos en el pago a proveedores, desabastecimiento de algunos medicamentos y falta de validación de los inventarios. (Archivo LN/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
sistema ERP/SAPCCSSCaja Costarricense de Seguro Social

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.