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‘Los tenemos identificados’: la frase del ministro de Justicia que debería preocuparnos

En una democracia, el gobierno no tiene críticos ‘identificados’; tiene ciudadanos libres. El ministro Gabriel Aguilar debe explicar qué quiso decir

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Por Ana Virginia Calzada Miranda
Conferencia de prensa
Con declaraciones como las de Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia, empiezan a borrarse límites que creíamos claros. No necesariamente con grandes anuncios ni con solemnes declaraciones autoritarias. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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