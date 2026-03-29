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Los que son más familia que la familia

Su felicidad de ser parte de la familia debería ponernos a todos las barbas en remojo y hacernos recordar que la vida en común es un privilegio

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Por Ana Coralia Fernández
Perros en la familia, parte de la familia, lealtad de los perros
Todo es más llevadero si se tiene un amigo que solo nos camine al lado sin condiciones, sin preguntas, solo por la gana de ser familia, aunque ningún documento membretado o abogado así lo certifique. (Shutterstock/Imagen)







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Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

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