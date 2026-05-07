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‘Los pocos sabios’: sabiduría antigua para una época obsesionada con el éxito

Lejos del saber instrumental y de la obsesión por el rendimiento, la sabiduría es una forma de comprensión que transforma las relaciones con uno mismo y con los demás. Tal vez por eso es tan escasa

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Por Jurgen Ureña
Los pocos sabios, de Carlos Francisco Echeverría
Hay un valor evidente en el trabajo de divulgación que propone Carlos Francisco Echeverría en "Los pocos sabios". Una suerte de traducción que deja ver que traducir no es solo pasar de una lengua a otra, sino del artículo especializado al ensayo legible. (Jurgen Ureña/Cortesía:)







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Jurgen UreñaLos pocos sabiosCarlos Francisco Echeverría
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

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