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Los perros no van al cielo

La selección artificial, llevada al extremo, no perfecciona: deforma. No hay que forzar mucho el pensamiento para encontrar el paralelismo con cierta tradición política latinoamericana

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Por Jorge Zúñiga Díaz
Lobos salvajes. El lobo, antecesor del perro
El perro doméstico en todas sus formas es el resultado de miles de años de domesticación y selección reproductiva aplicada sobre el lobo salvaje. (Shutterstock/Imagen)







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