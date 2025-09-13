Foros

Los peligros de coquetear con la ‘Tercera República’

No sabemos qué significa, qué se cambiaría y, sobre todo, por qué, para qué o para quién es necesario hacerlo. Quienes promueven este término sin ofrecer detalles concretos están tendiendo una trampa al debate nacional

EscucharEscuchar
Por Paolo Araya
Tres banderas de Costa Rica
Hay una diferencia abismal entre la necesidad de modernizar el Estado y jugar con la propuesta de una nueva república. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tercera RepúblicaSegunda Repúblicareforma del EstadoConstitución Política

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.