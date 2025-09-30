Foros

Los grandes males de nuestra democracia no se pueden resolver por separado

La corrupción no se ataca con leyes severas, sino con leyes aplicadas de forma pareja, sobre todo en los niveles más altos de las jerarquías. La descentralización y el control ciudadano son vitales para frenar la impunidad

EscucharEscuchar
Por Miguel Sobrado
No a la corrupción, rechazo a la corrupción
Cuando se imponen sanciones ejemplares a los altos mandos, los niveles medios y bajos lo piensan dos veces antes de delinquir, y poco a poco se sanea la administración. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
corrupcióndescentralizacióncontrol ciudadanoelecciones 2026campaña electoral

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.