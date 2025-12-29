Foros

Los dictadores en el mundo

En Centroamérica han surgido ‘pichones de dictadores’, unos más emplumados que otros, que violentan los derechos humanos y la división de poderes

EscucharEscuchar
Por Darner Mora Alvarado
Representación simbólica del autoritarismo en la sociedad, con figuras de madera desbalanceadas y un puño derrumbando estructuras.
Cerca del 37% de la población mundial (2.900 millones de personas) está gobernada por un régimen autoritario o dictatorial, según The Economist. Foto: (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DictadoresAutoritarismoPopulismoDemocraciaDictadura

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.