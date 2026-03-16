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Los 65 años de la Facultad de Medicina de la UCR

En su discurso inaugural, el entonces rector de la UCR, Rodrigo Facio Brenes, manifestó su aspiración de formar médicos competentes y con un alto espíritu de servicio social

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Por Fernando Morales Martínez
La carrera de Medicina en la UCR fue inaugurada oficialmente el 6 de marzo de 1961.







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