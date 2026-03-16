Los 65 años de la Facultad de Medicina de la UCR

En 1960, la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó la creación de la carrera de Medicina y la inauguró oficialmente el 6 de marzo de 1961, un hito en la historia del país, pues, antes de esa época, quienes aspiraban a formarse como médicos debían hacerlo en el extranjero y, para costear sus estudios, recurrían a becas o al financiamiento familiar.

En su discurso inaugural, el entonces rector de la UCR, Rodrigo Facio Brenes, expresó que con esa obra se completaba la estructura académica y científica de la universidad. Manifestó su aspiración de formar médicos competentes y con un alto espíritu de servicio social, como un verdadero apostolado.

En 1961 comenzó sus labores la primera Escuela de Medicina de Costa Rica, con apoyo académico de la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos. Diez años más tarde, se incorporó la Escuela de Enfermería, que había nacido en 1917 en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Luego se sumó la de Nutrición, que cumplió recientemente 45 años. Más tarde, abrió la de Salud Pública y, por último, se incorporó la Escuela de Tecnologías en Salud, con 22 años de existencia.

Academia e investigación

La Facultad de Medicina cuenta con solidez académica y variada oferta de profesionales. Además, ha trascendido su función docente al integrar la investigación mediante centros e institutos especializados, cuyos aportes han permitido actualizar tratamientos e incorporar prácticas fundamentadas en la medicina basada en la evidencia.

En ese contexto, destacan el Instituto de Investigaciones en Salud, el Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas, el Centro de Investigaciones en Hematología y Trastornos Afines, el Centro de Investigación en Neurociencias, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular y el Centro de Investigación en Cuidado de Enfermería y Salud.

La Facultad de Medicina ha formado generaciones de profesionales que han sido clave en la transformación del sistema de salud costarricense. Sus graduados se distinguen por una preparación de excelencia, lo que se refleja en sus altos resultados de selección e incorporación a los colegios profesionales. La formación humanística ha sido clave para la comprensión de que, más allá de un órgano enfermo, hay que ver a un ser humano en su dimensión integral.

Nos sentimos orgullosos de los avances logrados. No es casualidad que, en las pruebas IFOM aplicadas por la CCSS para seleccionar a médicos que realizan rotaciones en sus campos clínicos, la UCR haya liderado los resultados desde que esta evaluación estandarizada comenzó a implementarse, hace una década.

Las carreras de la Facultad de Medicina están acreditadas y reacreditadas nacional e internacionalmente, gracias a su recurso humano especializado, que participa en proyectos de investigación y acción social en todo el país, cuyos resultados se difunden en prestigiosas revistas científicas nacionales e internacionales.

Gran parte de la labor de la Facultad de Medicina se ha realizado en colaboración con la CCSS, en alianzas con el sistema de salud del INS y con el Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, donde la docencia ha desempeñado un papel esencial para ampliar y consolidar la oferta académica.

Por ello, la Facultad de Medicina es un pilar en la sociedad, decisiva en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, sin ignorar que los desafíos son grandes: mejorar la infraestructura y ampliar la admisión de las carreras es una meta clara y necesaria. Nos inspira la vocación científica y social, con el aporte de 15 decanos que han liderado el compromiso de los directores de cada escuela y el respaldo de las autoridades universitarias con una visión de futuro sólida y prometedora.

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Fernando Morales Martínez es médico en Geriatría y Gerontología, miembro honorario de Acanamed y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR).