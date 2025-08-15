Foros

Los 38 diputados siempre han estado

Lo que no ha estado presente en este gobierno es la capacidad de diálogo y negociación, ni tampoco la de comprender que las mayorías en la Asamblea Legislativa se construyen diariamente

EscucharEscuchar
Por Carlos Felipe García Molina
Diputados en el plenario, en sesión del 2 de mayo, discurso del presidente.
Hoy, a casi cuatro años de haber asumido la curul legislativa y a menos de un año de finalizar la gestión como legislador, me resulta imperativo señalar que seguimos en la improvisación.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Felipe García Molina38 diputadosAsamblea Legislativaplenario legislativogobierno de Rodrigo Chaves

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.