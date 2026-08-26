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Los 15 años de Sifais: cuando la generosidad derrotó todos los pronósticos técnicos y matemáticos

Nada en la hoja de cálculo hacía viable el concierto. Lo que no pudieron explicar los números, lo hicieron posible la generosidad, el arte y la determinación de cientos de personas

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Por Maris Stella Fernández Brenes
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Concierto de los 15 años de la Fundación Sifais en Parque Viva
Teníamos apenas dos ensayos generales para lograr que más de 230 personas –de edades, niveles y trayectorias musicales completamente distintas– sonaran como una sola orquesta capaz de acompañar a artistas de calidad internacional. (Giovanni León/Foto)







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