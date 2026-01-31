Foros

Lo que vi en Venezuela y no quiero para Costa Rica

Como ciudadana, como mujer y como costarricense, me dolería profundamente ver en mi país lo que viví durante un mes en Venezuela en 2018, cuando viajé junto a un grupo misionero

Por Krissya León
Hugo Chávez en Caracas, Venezuela. Octubre 2012
Hugo Chávez llegó al poder por la vía democrática. Nadie votó por una dictadura. Sin embargo, poco a poco, su ambición lo llevó a concentrar poder: más diputados para cambiar leyes y Constitución a su antojo, control del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, suspensión de garantías individuales. Foto de octubre de 2012 en Caracas, Venezuela. (Shutterstock/Foto)







