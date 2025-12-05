Foros

Lo que queda cuando el ruido pasa: la reflexión de una diputada

He visto cómo el enojo, el ruido y la agresión desgastan no solo la política, sino también a la gente. Y, aun así, he visto cómo Costa Rica resiste, piensa, discierne y no se deja engañar por quienes prometen limpieza mientras siembran caos

Por Montserrat Ruiz Guevara
bandera de Costa Rica ondea entre nubes y cielo
"Porque cuando el ruido pase, y siempre pasa, lo que quedará será lo que construimos, lo que defendimos y lo que transformamos", afirma la autora. (Shutterstock/Foto)







