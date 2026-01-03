Lo que nos debería preocupar sobre Venezuela

Venezolanos reunidos cerca del palacio de Miraflores, en Caracas, este 3 de enero, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa.

Es inevitable sentir que la detención de Nicolás Maduro es un acto de justicia moral. Ver caer a quien ha causado tanto dolor suena bien, y es verdad, nadie llora por un dictador. Pero, más allá de la noticia del momento, hay una reflexión que me preocupa y que quiero compartirles.

El derecho internacional no se inventó para proteger a los “buenos”, sino para ponerles límites a los poderosos y evitar que el mundo sea una selva. La captura de Maduro por parte de Estados Unidos, bajo la narrativa de que el suyo no era un gobierno sino un cartel, abre una caja de Pandora peligrosísima.

¿Por qué me preocupa? Por tres razones:

1. La hiedra tiene muchas cabezas. El régimen bolivariano no es solo Maduro. Es una estructura de poder militar y político muy profunda. Sin un plan de transición real, figuras como Diosdado Cabello o los altos mandos militares podrían radicalizarse. Quitar la cabeza sin desarmar el sistema no trae libertad, trae una guerra por los pedazos del poder.

2. El vacío es el peor enemigo. La historia nos ha enseñado (en Irak, en Libia) que derrocar a un líder autoritario es la parte fácil; lo difícil es lo que viene al día siguiente. Cuando la legalidad se rompe “en nombre del bien”, lo que suele seguir no es democracia, sino caos, violencia y nuevas víctimas.

3. Nuestra soberanía: No debemos olvidar que los intereses de Washington no siempre son los intereses de Latinoamérica. Una cosa es querer ver a Venezuela libre y otra es aceptar que el destino de nuestra región se decida por la fuerza desde afuera.

Mi punto no es defender a Maduro –quien sin duda es un tirano– sino defender el proceso. Sin instituciones, sin un plan previo y sin respeto a las normas internacionales, Venezuela no camina hacia la libertad, sino hacia una incertidumbre que puede ser aún más dolorosa para su población.

Sacar al dictador es un titular; construir justicia y paz es la verdadera tarea. Y hoy, lamentablemente, el panorama se ve oscuro.

@MaElenaMorera

María Elena Morera es activista ciudadana, conferencista, columnista y líder de opinión mexicana. Artículo de opinión publicado por el diario ‘El Universal’, de México, y reproducido por acuerdo con el Grupo de Diarios de América (GDA).