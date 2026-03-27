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Lo que no se ve: la investigación que sostiene a Costa Rica

Invertir en investigación no es un gasto; es una apuesta por innovación, empleo calificado y mejores decisiones públicas

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Por José Moncada Jiménez
El DCLab-UCR es un laboratorio para la docencia en cirugía mínimamente invasiva y el estudio del cáncer en Centroamérica. Se encuentra en la Ciudad de la Investigación. En la foto: Yamileth Ángulo, directora del DCLab; Marlen León, vicerrectora de Docencia; Mauricio Parrales, enfermero quirúrgico; Steve Quirós, Rodrigo Mora, Melissa Solano y Ricardo Chinchilla, microbiólogos; Francisco Siles, ingeniero eléctrico, y Marco Zúñiga, médico cirujano. (Rafael Pacheco Granados)







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