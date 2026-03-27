Lo que no se ve: la investigación que sostiene a Costa Rica

El DCLab-UCR es un laboratorio para la docencia en cirugía mínimamente invasiva y el estudio del cáncer en Centroamérica. Se encuentra en la Ciudad de la Investigación. En la foto: Yamileth Ángulo, directora del DCLab; Marlen León, vicerrectora de Docencia; Mauricio Parrales, enfermero quirúrgico; Steve Quirós, Rodrigo Mora, Melissa Solano y Ricardo Chinchilla, microbiólogos; Francisco Siles, ingeniero eléctrico, y Marco Zúñiga, médico cirujano.

En Costa Rica, hablamos a diario de crecimiento económico, empleo, seguridad, política, sostenibilidad y fútbol. Son temas que dominan titulares y conversaciones. Sin embargo, detrás de muchos avances del país, existe un motor silencioso que rara vez recibe atención: la investigación científica. Aunque no siempre es visible, su impacto está presente en nuestra vida cotidiana.

En nuestro país, ese motor tiene un nombre claro: la Universidad de Costa Rica (UCR). Solo en 2025, la UCR desarrolló 1.715 programas, proyectos y actividades de investigación. Más que una cifra, refleja un compromiso sostenido con la generación de conocimiento durante más de 80 años.

Lo esencial no es cuántos proyectos se realizan, sino su valor público, que es contribuir a resolver problemas reales del país. Esa investigación abarca, entre otros, las ciencias agroalimentarias, educación, salud pública, cambio climático, desigualdad social, producción, cultura y democracia. No son temas aislados, sino esfuerzos por comprender mejor nuestra realidad y proponer soluciones.

De hecho, más del 60% de los proyectos se concentra en ciencias básicas, sociales y de salud, lo que permite analizar los problemas desde múltiples perspectivas.

Otro beneficio de la investigación es para la participación estudiantil, pues en 2025, más de 1.000 jóvenes se integraron a proyectos, fortaleciendo su formación y desarrollando pensamiento crítico, ético y creativo. Esto permite generar profesionales capaces de enfrentar desafíos actuales y futuros dentro y fuera del país.

A esto se suma un equipo académico altamente calificado; cerca del 40% cuenta con doctorado. También se han reducido brechas de género, al promoverse una mayor participación de mujeres y un entorno más inclusivo.

El valor de la investigación se evidencia en su impacto. En salud, ha permitido diagnósticos más precisos y mayor acceso a tratamientos, incluyendo avances como los radiofármacos. En el ámbito social, visibiliza problemas como la violencia obstétrica, la desigualdad de género y los derechos humanos, aportando evidencia para decisiones informadas en un contexto de desinformación. En el campo ambiental, la investigación es fundamental para afrontar retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la gestión de recursos naturales. Desde los océanos hasta el clima, el conocimiento protege el entorno y orienta el futuro. También contribuye a preservar el patrimonio cultural, fortalecer la identidad y fomentar el pensamiento crítico.

La innovación es otro eje central; en 2025 se registraron más de 400 procesos de innovación y transferencia de conocimiento, que se traducen en tecnologías, emprendimientos y mejoras productivas. Así, la investigación impulsa la economía, genera empleo y promueve desarrollo al colaborar con empresas, instituciones y comunidades. A nivel internacional, la UCR es reconocida por su calidad académica, pero más allá de ránquines, lo esencial es su impacto en la vida de las personas.

Costa Rica enfrenta una decisión estratégica: mantener una inversión marginal en investigación o avanzar hacia una economía basada en el conocimiento. Actualmente, la inversión en investigación y desarrollo es de apenas 0,29% del PIB, por debajo del promedio latinoamericano (0,56%) y muy lejos del de la OCDE (2,7%). Alcanzar el 1% del PIB sería un objetivo razonable y alcanzable con voluntad política y articulación público-privada. Pero se debe recordar que invertir en investigación no es un gasto, sino una apuesta por innovación, empleo calificado y mejores decisiones públicas. En un mundo donde el conocimiento impulsa el desarrollo, postergar esta inversión implica renunciar a oportunidades futuras.

La experiencia de la UCR demuestra que es posible desarrollar investigación comprometida con el bien común. El reto es fortalecerla, apoyarla y reconocer su valor, porque, aunque no siempre se vea, la investigación está en la base del país que queremos seguir construyendo.

jose.moncada@ucr.ac.cr

José Moncada Jiménez es doctor en Ciencias Biomédicas, vicerrector de Investigación y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR).