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Lo mucho que Costa Rica puede aprender de Irlanda

Mucho de lo que Irlanda hizo lo ha planificado el gobierno anterior y lo continúa el actual, porque entendieron que el progreso requiere continuidad

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Por Jorge E. Chinchilla Aglietti
El bello pueblo de Kinsale, en Irlanda.
Irlanda pasó de ser una periferia pobre a convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo, con uno de los PIB per cápita más altos del planeta. Esta es la plaza principal de Kinsale, en ese país. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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